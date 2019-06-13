4 مبادئ لتأسيس شخصية طفلك بطريقة صحيحة

لندن(صدى):

تعتبر تربية الأطفال من أهم المسئوليات التي تقع على كاهل الوالدين ومهما اختلفت طريقة التربية فإن هناك مبادئ لا يختلف عليها الجميع لضمان نشأة طفلك على أساس نفسي سليم .

ورصد موقع “لايف هاك ” أهم 4 مبادئ كالتالي :

– الصدق : فمن المهم التخلص من الكذب لأنه يتطور إلى الحيل الخادعة والغش ولا شك والبحث عن سبابه كالخوف ومحاولة معالجته .

– المسئولية والإعتماد على النفس : كأن يشترك الأطفال معكي في بعض الأعمال المنزلية او يهتموا بواجباتهم المدرسية وأنشطتهم الرياضية وغيرها ويتدربوا على التصرف بمفردهم .

– التسامح مع الآخرين : فجميعنا نخطئ ولابد من تنمية شعور التسامح حتى لا ينمو لديه شعور بالكراهية .

– الإحترام : سواء للوالدين او الضيوف او حتى الأطفال من نفس سنه .