4 مبادئ لتأسيس شخصية طفلك بطريقة صحيحة
تعتبر تربية الأطفال من أهم المسئوليات التي تقع على كاهل الوالدين ومهما اختلفت طريقة التربية فإن هناك مبادئ لا يختلف عليها الجميع لضمان نشأة طفلك على أساس نفسي سليم .
ورصد موقع “لايف هاك ” أهم 4 مبادئ كالتالي :
– الصدق : فمن المهم التخلص من الكذب لأنه يتطور إلى الحيل الخادعة والغش ولا شك والبحث عن سبابه كالخوف ومحاولة معالجته .
– المسئولية والإعتماد على النفس : كأن يشترك الأطفال معكي في بعض الأعمال المنزلية او يهتموا بواجباتهم المدرسية وأنشطتهم الرياضية وغيرها ويتدربوا على التصرف بمفردهم .
– التسامح مع الآخرين : فجميعنا نخطئ ولابد من تنمية شعور التسامح حتى لا ينمو لديه شعور بالكراهية .
– الإحترام : سواء للوالدين او الضيوف او حتى الأطفال من نفس سنه .
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