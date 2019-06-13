رونالدو خارج قائمة المدعوين لزفاف راموس

نواف السالم(صدى):

تجاهل قائد ريال مدريد سيرجيو، زميله السابق كريستيانو رونالدو، حيث لم يدعه إلى حفل زفافه على صديقته بيلار روبيو، المقرر يوم السبت المقبل.

ووجه راموس دعوته إلى قائد منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه، وصديقته المطربة العالمية شاكيرا، رغم خلافاتهما السابقة، وكذلك ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق، وزوجته فيكتوريا، وكذلك معظم زملائه في النادي الملكي، وعلى رأسهم: لوكا مودريتش، وداني كارفاخال، وكيلور نافاس.

ودعا الزوجان 500 ضيفا لحضور الحفل، من بينهم أيضًا: زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وفرناندو هييرو، ورونالدو نازاريو، وروبرتو كارلوس، وفيسنتي دل بوسكي، وإيكر كاسياس.

يذكر أن راموس قد اشترط، على المدعوين عدم إحضار هواتفهم المحمولة معهم، في محاولة للحد من التقاط صور له تتناقلها وسائل الإعلام، كما طلب عدم ارتداء ملابس باللون الأحمر أو البرتقالي أو الأخضر.