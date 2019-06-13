64 ألف دولار لخصلة شعر بيتهوفن!

برلين(صدى):

عرضت خصلة من شعر الموسيقار الألماني ” بيتهوفن ” في أحد المزادات ببريطانيا للبيع.

وتم بيع الخصلة بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 64 ألف دولار، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، خاصة أن بعض المشككين تساءلوا عن ما إذا كانت خصلة الشعر حقيقية وتعود إلى بيتهوفن حقًا أم لا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع إحدى خصلات شعر بيتهوفن في مزاد علني، فسبق وتم بيع خصلة شعر خاصة به في عام 1994م.

ويرجع سبب قص هاتين الخصلتين من شعر بيتهوفن والاحتفاظ بهما إلى قصة طريفة، بدأت عندما أصبح عازف البيانو والملحن أنطون هالم صديقًا لبيتهوفن، حيث التقى به في عام 1815 وتعاونا معًا في تلحين أغنية جروس والتي تطلبت اثنين من عازفي البيانو.

وكانت زوجة هالم وتدعى ماريا شديدة الإعجاب بأعمال بيتهوفن فطلبت من زوجها هالم أن يطلب من صديقه بيتهوفن قص خصلة من شعره لتحتفظ بها ماريا.

ووصل الشعر إلى هالم بعد بضعة أيام، ولكن كان خدم بيتهوفن قد استبدلوها بخصلة شعر من عنزة، ولكن اكتشف هالم الأمر وحضر إلى منزل بيتهوفن غاضبًا من أن صديقه قد خدعه.

فقام بيتهوفن على الفور بقص خصلة من شعره أمام صديقه وأعطاها له وقال لهالم: ” ها هو شعري ” وكتب له ورقة بخط يده توضح أن هذه الخصلة تعود لبيتهوفن.

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