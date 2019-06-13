الجامعة العربية: مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان على الفلسطينيين

وكالات(صدى):

اعتبرت الجامعة العربية، نقل سفارة مولدوفا من تل أبيب إلى القدس، يجعلها شريكة لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الجامعة العربية، في بيان أصدرته الأربعاء، : ” قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ” .

وأضافت: ” هذا القرار يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويجعل من حكومة مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية ” .

وطالبت الجامعة العربية، حكومة مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي وعلاقاتها مع الدول العربية، خاصة أن قضية القدس ستبقى معيارًا حاكمًا في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى.