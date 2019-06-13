دراسة: عدم الإجهاض يهدد بمشاكل صحية أحيانًا!

واشنطن(صدى):

في معلومة غريبة من نوعها، توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن عمليات الإجهاض ليست أكثر خطورة على النساء من الولادة.

وأوضحت الدراسة أن عدم القيام بالإجهاض يجعل بعض النساء يواجهن تهديدات نفسية ومالية، حيث وجد الباحثون أن النساء اللائي حرمن من الإجهاض كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة وآلام مستمرة وضعف في الصحة العامة بعد خمس سنوات، مقارنة بالنساء اللائي مُنحن الإجهاض في الثلث الأول أو الثاني من الحمل.

ووجد الباحثون أن امرأتين من بين 160 امرأة بالولايات المتحدة، حُرمن من الإجهاض يفقدن حياتهن مباشرة بعد الولادة، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني للوفيات المرتبطة بالحمل.