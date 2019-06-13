حزنًا على وفاة صديق عمره.. شاب يطلق النار على نفسه!

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، قرر شاب مصري التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه، بعدما توفى صديق عمره إثر دخوله في غيبوبة.

وكان صديق الشاب المنتحر، قد دخل في غيبوبة عقب تلقيه علاجًا خاطئًا للسمنة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفته بالمستشفى وهو ما ترك تأثيرًا سلبيًا عليه.

وفور سماع نبأ وفاة صديقه قرر الشاب، أن يتخلص من حياته للأبد ليلحق بصديق عمره بعد ساعات من رحيله، ممسكًا ببندقية خرطوش في غفلة من أهلة وأطلق النار على نفسه.