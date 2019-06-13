أمجد طه: استهداف مطار أبها يعني نهاية الحوثيين رسميًا

أبها(صدى):

استنكر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، الهجوم الإرهابي من قبل ميلشيا الحوثي على مطار أبها أمس الأربعاء.

وأكد طه أن استهداف الحوثي لمطار أبها بصواريخ إيران، يعني نهاية الحوثيين رسمياً وسقوط لإيران.

وشدد على أن استهداف مطار مدني ومدنيين يعني استهداف الملاحة الدولية وأمن العالمي مما يستدعي إدانة دولية وجلسة لمجلس الأمن، والوصول إلى تدويل المعركة ضد إيران ومليشياتها.

وكان مقذوف معادي حوثي، قد سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من بينهم 3 نساء وطفلين.

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