أول تعليق من الأمير خالد بن سلمان على الهجوم الإرهابي بمطار أبها

أبها(صدى):

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، اليوم الخميس، على هجوم ميلشيا الحوثي الإرهابي على مطار أبها.

وقال الأمير خالد: ” تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق، والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل ” .

وتابع: ” سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر، استهدافهم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقراره ” .

وأضاف: ” إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة ” .

واستكمل: ” منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي ” .

واختتم: ” على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ” .