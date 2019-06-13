مواطن يتهم أطباء مستشفى بمكة بالتسبب في وفاة مولودته

نايف السالم(صدى):

وجه مواطن تهمة الإهمال للكادر الطبي والإداري لإحدى مستشفيات مكة المكرمة، بعد تعرض زوجته الحامل لنزيف وفقدان مولودتهما.

وأوضح المواطن أنه توجه بزوجته لقسم الطوارئ بالمستشفى، وهي تنزف، لكنهم رفضوا استقبالها، مرجعين السبب إلى عدم وجود حضانة، حيث وجود تشوهات في كلى الجنين.

وأشار إلى أن موظفة بالمستشفى قالت لزوجته: ” خذي الأوراق ودبري نفسك واذهبي إلى أي مستشفى آخر ” .

وطالب المواطن بمحاسبة المقصرين وتعويض زوجته التي هدر دمها بسبب الإهمال.