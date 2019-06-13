هواوي تطلق مليون هاتف بنظام تشغيل جديد حول العالم

بكين(صدى):

أعلنت شركة ” هواوي ” الصينية أنها بدأت فعليا في اختبار نظام تشغيلها الجديد ” آرك أو إس ” (السفينة) على نحو مليون هاتف تابع لها حول العالم.

ويأتي هذا القرار تمهيدا لإطلاقه بصورة رسمية الفترة المقبلة، ووعدت بأن تدعمه بمهام أمنية متزايدة لحماية البيانات الشخصية بصورة أكبر من نظام تشغيل ” أندرويد “.

وقالت” هواوي ” إن نظام التشغيل الجديد سيكون متاحا اعتبارا من الخريف أو الربيع المقبل على أبعد تقدير، وسيكون متوافقا مع العمل على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية أجهزة التلفاز وحتى السيارات.

ويذكر أن هناك تسريبات قد كشفت مؤخرا عن صور أولية لبراءات الاختراع لنظام التشغيل التي تقدمت بها شركة ” هواوي ” الصينية في أوروبا، وذلك لمواجهة الصفعة التي تلقتها من نظام تشغيل ” أندرويد ” الذي تنتجه لشركة ” غوغل ” الأمريكية.