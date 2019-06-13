” السجون ” تعلن نتائح القبول المبدئي للمتقدمات لوظيفة جندي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون، ممثلة بشعبة إجراءات القبول بالمديرية، عن بدء (مرحلة القبول الثانية) للمتقدمات بطلب التعيين على وظيفة (جندي- نسوي)، لاستكمال الإجراءات واستلام طلبات التعيين والفحص الطبي بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض والواقع بحي قرطبة حسب اليوم والتاريخ المحدد لكل متقدمة مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت السجون، أن الإجراءات تستدعي بقاء المتقدمة لمدة يومين بمنطقة الرياض، اليوم (الأول) مراجعة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي زاليوم (الثاني) إجراء الفحص الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض بشارع الستين.

ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي عبر الرابط هنـــــا .