عائض القرني : من قال هذه الكلمات أشرح الله صدره

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عائض القرني، اليوم الأبعاء، على أن من قال ” سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته “، أشرح الله صدره.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن من قال 3مرات اللهم من قالها ونشرها فاغفر ذنبه، واشرح صدره، ويسّر أمره، واسقه من حوض نبيك ﷺ.

وأضاف الشيخ : الصلاة عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، فرضها الله ليلة المعراج، وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهي قُرّة عين المُصطفى، وهي الماحية للخطايا والمُكفّرة للذنوب، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أُمّته.