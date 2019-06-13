تخلص من الصداع ومشاكل الهضم على الطريقة الصينية

أميرة خالد(صدى):

انتشر الطب الصيني التقليدي خلال الفترة الماضية بشكل كبير، إذ يفضله البعض عن بعض أنواع العلاجات الأخرى للتخلص من الوجع والأعراض الصحية المزعجة.

ويتمثل الطبي الصيني التقليدي في الضغط على بعض نقاط الجسم، ما يساهم في التخلص من الصداع ومشاكل الهضم وتشنج العضلات وغيرها من الأوجاع التي نعاني منها بشكل يومي.

ويمكنك التخلص من المشاكل السابقة من خلال تدليك نقطة “العين الثالثة” وهي النقطة التي تقع عند منتصف المسافة بين الحاجبين وأعلى الأنف، عن طريق القيام بحركات ضغط دائرية خفيفة من أسفل إلى أعلى لمدة دقيقة واحدة أو دقيقتين.

وتساعد العملية البسيطة السابقة على الاسترخاء، بالإضافة إلى تحفيز الدورة الدموية وتحسين عملية الأيض وتعزيز القدرة على التركيز، والتخلص من آلام الصداع أيضًا.

كما تساهم في الحد من ظهور التجاعيد بالبشرة، وتؤثر إيجابيًا على عمل الجهاز اللمفوي، بالإضافة إلى التخلص من الضغط العصبي والسموم.