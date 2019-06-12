أحد مشاهير ” السناب ” يتبنى تجهيز عروس تابعة لدار أيتام

سهير مهدي (صدى):

في خطوة فريدة من نوعها، قام واحد من مشاهير ” السناب ” والذي يحظى بشعبية كبيرة، حل مشكلة اجتماعية وقعت فيها فتاة من بنات الوطن اليتيمات.

فبمجرد معرفته لحاجتها لتوفير مايلزم لمراسيم زواجها وتجهيزها كعروس لتبدأ حياتها كفتاة لها الحق بالزواج والفرح مثلها مثل أي فتاة، قام الاستاذ فهد التميمي مؤسس ” سناب المجتمع ” بتسجيل مقطع طالبًا فيه تجهيز العروس، وأوجز ماينقصها لإتمام زفافها.

وتفاعل معه متابعيه، وبدأت التبرعات تتوالى لتجهيز العروس ومراسيم الفرح، وتم توفير ما يلزم بداية من القاعة، والمطربات، ولوازم تجهيز العروس من فستان الفرح، والميك أب، والكوافيرة ووجبة عشاء الضيوف وإقامة ليلة في فندق فخم وذلك في غضون 5 أيام فقط.

إن بلادنا معطاءة وأبنائنا يد واحدة في الشدة والرخاء، وهنا يتجسد دور الإعلام والمشاهير في حل القضايا الاجتماعية، وهذا الدور يشاد به فبارك الله لمن مشى على هذا الدرب وجزاء من الله لكل من ساهم في تجهيز عروسنا اليتيمة مبارك للعروسين وبالرفاء والبنين.