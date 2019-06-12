الأمم المتحدة: يجب على الحوثيين إزالة المظاهر العسكرية في الحديدة‎

وكالات(صدى):

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإسراع في إكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية في ميناء الحديدة، بما في ذلك الخنادق كجزء من التزامهم.

وأصدرت المنظمة بيان لها، أكدت فيه أن المظاهر المسلحة في مينائي الصليف ورأس عيسى قد انتهت، لكنها موجودة في ميناء الحُديدة إلى حد كبير.

ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحُديدة الفريق مايكل لوليسغارد، الحوثيين إلى إكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية بسرعة، بما في ذلك الخنادق.

في سياق آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ, واصفة الهجوم بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي ويقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي، بأن المنظمة الدولية تؤكد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.