فنان سعودي يقطع مسافة 750 كم مشياً على الاقدام

محمد السعران(صدى):

انطلق الفنان السعودي الشعبي كمال حمدي في رحلته مشياً على الاقدام منطلقاً من مفرق الديسة بمنطقة تبوك حتى المدينة المنورة ، والذي يقطع خلالها ٧٥٠ كم- والذي عبر عن ذلك خلال تغريدة له في حسابه في تويتر حيث تحمل تلك الرحلة او الحملة عدة شعارات تثقيفية وتوعوية منها :

#نحن_مرضى_السكر_قادرون

‎#التقاعد_حياة_جديدة‎

‎#نحن_مرضى_القلب_قادرون

وفي اتصال اجرته الصحيفة مع الفنان كمال حمدي اشار الى انه صديق لسكر منذ ١٨ عام والحمدلله ، وان ثقافة المشي تكاد تكون معدومة في مجتمعنا مع ما للمشي من فوائد للإنسان ودوره المباشر في حفظ صحته نسعى لأن يكون المشي هو المحفز والواقي من امراض السكر السائدة في مجتمعاتنا وذلك تحت شعار ” نحن مرضى السكر قادرون ” .

من جهته نوه حمدي انه عازماً على انطلاق الرحلة في الايام القادمة بمشيئة الله بعد ان اكمل بقية الإجراءات النظامية لتلك الرحلة .