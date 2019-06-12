  • الأربعاء 12

    يونيو

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  3. هذا اللي يترك سيارته من غير ما يأمن وقوفها بشكل صحيح

هذا اللي يترك سيارته من غير ما يأمن وقوفها بشكل صحيح




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