مسنة تصيح بسبب مخالفة .. الله يصبرهم

الأربعاء 12
يونيو
الناس تفكر ان سكان الدول الاوربية يعيشون في ثراء ولاكن العكس صيح والله انهم يعانون اشد المعاناة لكسب مايسد رمقهم واكبر دليل مايحصل في فرنسا من تضاهرات السترات الصفراء وفي لندن لكي تعيش مرتاح ينبغي عليك العمل في وضيفتين الضرائب في اوربا عالية الشقق مساحة الشقه ثلاثين متر مربع لذلك يلجا الكثير من الشباب لبيع المخدرات وادمانها للهرب من الواقع هذا غير استغلال مافيا الجنس لفئة الشباب في الملاهي وفي الدعاره نسأل الله لنا ولكم السلامه وبالشكر تدوم النعم
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عبدالكريم[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 13 دقيقة
الناس تفكر ان سكان الدول الاوربية يعيشون في ثراء ولاكن العكس صيح والله انهم يعانون اشد المعاناة لكسب مايسد رمقهم واكبر دليل مايحصل في فرنسا من تضاهرات السترات الصفراء وفي لندن لكي تعيش مرتاح ينبغي عليك العمل في وضيفتين الضرائب في اوربا عالية الشقق مساحة الشقه ثلاثين متر مربع لذلك يلجا الكثير من الشباب لبيع المخدرات وادمانها للهرب من الواقع هذا غير استغلال مافيا الجنس لفئة الشباب في الملاهي وفي الدعاره نسأل الله لنا ولكم السلامه وبالشكر تدوم النعم