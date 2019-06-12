ريال مدريد يضم المدافع الفرنسي ميندي

ماجد محمد(صدى):

أعلن ريال مدريد في بيان له الأربعاء، أن المدافع الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي أصبح لاعباً جديداً في صفوف النادي.

وقالت مجموعة أولمبيك ليون، إن “ الظهير الأيسر فيرلان ميندي مدافع منتخب فرنسا رحل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للانضمام إلى ريال مدريد مقابل 48 مليون يورو ”.

ويذكر أن ميندي سيصبح رابع صفقة يبرمها العملاق الإسباني للموسم الجديد بعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش والمهاجم البلجيكي إيدن هازارد والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.