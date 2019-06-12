ميجان ماركل تمنع والدتها من العناية بطفلها الأول

لندن(صدى):

تمنع دوقة ساسكس ميجان ماركل، اقتراب أي شخص من طفلها الأول حتى والدتها التي عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أيام قليلة من الولادة.

وأكدت مجلة New Idea الأسترالية، أن ميجان ماركل لم تسمح لوالدتها بالاهتمام بطفلها الأول، إذ كانت تستحم بسرعة فائقة وتأخذه منها، ما أزعج الجدة من هذا الأمر.

ومن المحتمل أن يوظف الأمير هاري وزوجته مربية غير تقليدية لرعاية طفلهم، فلم يتبقى سوى أسبوعين فقط قبل غياب ميجان عن طفلها للعودة إلى المشاركة في فعالياتها مرة أخرى.

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