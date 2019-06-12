رفض شعبي وسياسي لوجود علي خامنئي.. ودعوات بإقالته

طهران(صدى):

أصبح المرشد الإيراني علي خامنئي في مهب الريح، بعد الرفض الشعبي لوجوده وكذلك الرفض السياسي له، خاصة بعد دعوات الناشطين السياسيين والاجتماعيين في إيران بضرورة تنحيه.

وكشفت المعارضة الإيرانية، عن قيام 14 من الناشطين السياسيين والاجتماعيين الإيرانيين برسالة مفتوحة تطالب باستقالة المرشد علي خامنئي من منصبه ووقف صلاحياته ومراجعة الدستور.

وطالبوا في رسالتهم ” الشعب الإيراني بالتدخل لإنقاذ الثقافة والحضارة والثروات في إيران من عوامل تسببت لها بالدمار “ ، مؤكدين أن ” الإصرار على استقالة خامنئي هي خطوة وطنية للوقوف بوجه الظالم الذي يوسع من صلاحياته كل يوم “ .

يشار إلى ان بين الموقعين على هذه الرسالة ” محمد نوري زاد، ومحمد ملكي، وجوهر عشقي، والناشطة حورية فرج زاده، شقيقة شهرام فرج زاده الذي تم قتله في احتجاجات عام 2009 “ .