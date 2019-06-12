أردوغان يدفع أمريكا لطرد تركيا من حلف الناتو

طلال الضوي(صدى):

يُتوقع أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، في حلف الناتو طرد تركيا من عضوية الحلف بسبب السياسات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر تقرير نشرته مجلة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أردوغان لم يتوقف عن إعطاء الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أسبابًا قد تدفعهم لإخراج تركيا من حلف الناتو.

وأوضح التقرير، أن أردوغان لم يتوقف عن إغضاب حلفائه في الناتو منذ فترة، عبر قيامه بعدد من الأمور كـ شراء منظومة صورايخ ” اس-400 “ الروسية وارتمائه في أحضان موسكو وطهران وعدائيته لأكراد سوريا المتحالفين مع واشنطن ومواقفه ضد السعودية ودعمه للإخوان المسلمين.