كوكب المشتري يسطع في سماء المملكة.. الليلة

نايف السالم(صدى):

رُصد مساء اليوم، في سماء مدينة جدة ومناطق المملكة والوطن العربي، وصول كوكب المشتري إلى أقرب نقطة من الأرض هذه العام بعد يومين من وقوعه في التقابل كما يظهر من خلال تلسكوب 8 بوصات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زهرة: ” لعل أبرز ما يلاحظ بأن البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري قد تقلصت ويتدفق منها كميات هائلة من الغاز الأحمر بعيداً عن العاصفة أثناء دورانها حول نفسها وهذا شيء لم يرصد من قبل ” .

وتابع: ” لوحظ ايضا أن العاصفة تحصل على شكل جديد كل يوم في تحول جذري كبير ما يعطي مؤشرات حيث بأن ” البقعة الحمراء ” ربما في طريقها إلى التلاشي ” .

وكان فهو على مسافة 641 مليون كيلومتر فقط من الكرة الارضية، والكوكب في قمة سطوعه، ويتألق أربع مرات أكثر من نجم الشعرى ألمع نجم في السماء.

ويمكن العثور على كوكب المشتري بكل سهوله، حيث سيقع باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل وباتجاه الأفق الجنوبي عند منتصف الليل.