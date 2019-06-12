وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مجالات للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية،عن توفر وظائف في مجال (الدعوة، مراقبي المساجد، حراس الأمن)، للسعوديين والسعوديات.

مجال الدعوة..

وأوضحت أن الشروط المطلوب لوظائف مجال ” الدعوة ” ، تتضمن: الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن درجة (جيد جدا)، أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم . ت حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم. ع اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، و التفرغ التام للعمل، اجتياز الكشف الطبي، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، يفضل من لديه شهادات عليا.

مجالي مراقبي المساجد وحراس أمن..

كما أشارت إلى أن شروط المتقدمين لهذا المجال هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على الشهادة الثانوية، اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، التفرغ التام للعمل، و حسن السيرة والسلوك ، ولم يسبق أن محكم على المتقدم/ة بجريمة مخلة بالدين، والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي، اجتياز الكشف الطبي، يفضل من لديه خبرات سابقة.

وللتقديم على هذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة التي يراد العمل بها على البريد الإلكتروني [email protected]، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 24 شوال الجاري.