” سيلين ديون ” تتوقف عن الغناء في انتظار عودة معجب من المرحاض

واشنطن(صدى):

قررت الفنانة العالمية سيلين ديون التوقف عن الغناء فجأة أثناء حفل أحيته مؤخراً على مسرح Caesars Palace في لاس فيغاس في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن لفت نظرها معجب إلى أنه يريد الذهاب إلى المرحاض. وهو ما دفعها إلى إعلان التوقف عن الغناء إلى حين عودته قائلة : “نظراً إلى ارتفاع سعر البطاقات في هذا الحفل يمكنني الانتظار”.

وأضافت : “أعتقد أنه كاد ينتهي”. وعند عودته قالت : “تعال من هنا، هل تشعر بالتحسن؟ أحبك أيضاً لكنني لن أصافحك، ليس لأنني لا أثق بك… خذ وقتك ولا داع للتوتر… انتظرت بسبب ارتفاع أسعار البطاقات الخاصة بهذا العرض الأخير”.