معاني ألوان أضواء سيارات الشرطة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتنوع ألوان أضواء سيارات الشرطة، التي تعد أداء أساسية في الدوريات وتمكن الضباط من تأدية أعمالهم بكفاءة وسرعة، كما تساهم في تحذير الناس من مختلف الأخطار حولهم.

وتتضمن ألوان أضواء سيارات الشرطة، كل من اللون “الأحمر، الأزرق، الأصفر، والأبيض”، ولكل لون منها معنى يختلف عن اللون الآخر، كالتالي:

– الضوء الأحمر

يشير اللون الأحمر إلى وجود خطر عاجل، ويعد هو الضوء الأكثر استخدامًا.

– الضوء الأزرق

يمكن رؤية هذا اللون على بعد أكبر، ويشير إلى وجود الشرطة في المنطقة.

– الضوء الأبيض

تستخدم بعض سيارات الشرطة اللون الأبيض في حالة التوقف بأحد المناطق التي قد يصعب الرؤية فيها.

– الضوء الأصفر

يختلف اللون الأصفر عن غيره من الألوان، فهو مخصص لسيارات الشرطة الأخرى وليس لتنبيه أو تحذير الناس كمختلف الألوان، إذ يقصد بها ضرورة خفض السرعة والتمهل.