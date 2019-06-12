بعد استهداف مطار أبها الدولي.. إدانة عربية للإرهاب وقطر صامتة

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع صدور إدانات من كافة الأنظمة العربية للعملية الإرهابية الحوثية على مطار أبها الدولي، لم يصدر النظام القطري حتى الآن إدانة رسمية للهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

واكتفى النظام القطري بإصدار إدانة عبر مكتب الاتصال الحكومي لما حدث، ما يعتبر دبلوماسياً قضاء واجب ليس إلا.

وتضمنت الدول العربية التي أدانت هذا العمل الإرهابي، كل من : الإمارات، مصر، الكويت، اليمن، لبنان، فلسطين، الأردن، البحرين، وغيرها من المؤسسات العربية وعلى رأسها الجامعة العربية.

في سياق منفصل، سلَّطت قناة الجزيرة القطرية، مساحة وقت كبيرة للمباركة لمليشيا الحوثي الإرهابية على هذه العملية الإرهابية التي حدثت في مطار أبها الدولي؛ وتسليط الضوء على الأسلحة الحوثية وغيرها من الدعايا الرخيصة التي تقوم بها ضد المملكة.

واعتبر العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن هذا العمل الإرهابية هو اعتراف صريح من مليشيا الحوثي بأنها تستهدف مدنيين أبرياء ما يخالف القوانين الدولية.