بالفيديو.. استماتة مذيعة الجزيرة القطرية لتبرئة إيران من تزويد الحوثيين بالأسلحة

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو من قناة الجزيرة القطرية، استماتة مذيعة القناة في تبرئة إيران من تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والأسلحة.

وشكّك محلل سياسي استضافته قطر أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستطيع تطوير الصواريخ والأسلحة، مؤكدًا أن إيران هي من تزوِّد الحوثيون بصواريخ دقيقة؛ لأنه ليس بمقدور هذه المليشيا تطوير الأسلحة بهذا الشكل الدقيق.

من جانبها، قاطعت المذيعة القطرية المحلل السياسي أكثر من مرة لتشدد على أن هذه الأسلحة لدى الحوثيين منذ سنوات.

وسلَّطت قناة الجزيرة القطرية، مساحة وقت كبيرة للمباركة لمليشيا الحوثي الإرهابية على هذه العملية الإرهابية التي حدثت في مطار أبها الدولي؛ وتسليط الضوء على الأسلحة الحوثية وغيرها من الدعايا الرخيصة التي تقوم بها ضد المملكة.