والد مبابي يخطط لرحيل ابنه إلى ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن والد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط في رحيل نجله عن صفوف الفريق الباريسي خلال الصيف الجاري.

وقالت مصادر إن ويلفرد مبابي غاضب من التفرقة في المعاملة من باريس سان جيرمان بين البرازيلي نيمار دا سيلفا ونجله بخصوص الراتب السنوي لذلك يريد رحيل لاعب موناكو السابق عن صفوف بطل الدوري هذا الصيف.

وأضافت المصادر : أن علاقة مبابي مع توماس توخيل غير جيدة في الفترة الأخيرة ما يدفعه للرحيل عن صفوف الفريق الباريسي نحو ريال مدريد.

وأشارت المصادر إلى أن والد مبابي أخبر إدارة ريال مدريد بأن باريس سان جيرمان سوف يترك نجله يرحل عن الفريق حال وصول عرض بقيمة 230 مليون يورو.