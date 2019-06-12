الأمير سطام بن خالد: التقليل من أفراد الأسرة المالكة هدف قطر لإشعال الفتنة

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود، أن الشعب السعودي والعائلة الملكية واحد، مشيرًا إلى أن التقليل من أفراد الأسرة المالكة هدف سعت من أجله قطر لإحداث فتنة في المجتمع.

وقال الأمير سطام في تصريح له: ” لا يوجد أحد فوق القانون كلنا سواسية، من عهد المؤسس إلى عهد سلمان الحزم لا يوجد أمير فوق القانون فمن تعدى يحاسب، وحنا من الشعب والشعب مننا وكلنا في خدمه ولاة الأمر والوطن والمواطن ونفتخر بذلك ونفتخر بكل مواطن سعودي محب لهذا للوطن، كلنا يد واحده للدفاع عن وطننا ” .

وأضاف: ” التقليل من أفراد الأسرة المالكة أو أمراء القبائل أو الهمز واللمز ضدهم هدف سعت من أجله قطر وأدواتها وذلك لإحداث فتنه داخل المجتمع، الشعب السعودي والعائله المالكة واحد والتقليل بهم هو تقليل بالشعب السعودي لكن البعض ينفذ أجندات قطريه بعلمه أو بدون علمه ” .