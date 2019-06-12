نابي كيتا يشعل أزمة بين ليفربول ومنتخب غينيا

ماجد محمد(صدى):

أثار الدولي الغيني نابي كيتا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أزمة كبيرة بين فريقه ومنتخب بلاده في الساعات الأخيرة الماضية، حول إمكانية مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بعد 10 أيام.

وكان “كيتا” قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة يوم 1 مايو الماضي، وتأكد ابتعاده عن المشاركة في البطولة الإفريقية على إثرها.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن اللاعب وعد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، بمشاركته في البطولة على الرغم من عدم جاهزيته لخوض أي مباراة.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أبدى غضبًا شديدًا بعد انتشار تلك الأنباء، حيث أنه يرغب في إراحته هذا الصيف وعدم المشاركة في البطولة للتخلص من إصابته بشكل كامل.

وأكملت الصحيفة أن مدرب منتخب غينيا اعترف بأنه وضع ضغوطًا على إدارة ليفربول للسماح للاعب بالرحيل للمشاركة في البطولة، مما أثار أزمة بين الفريق الإنجليزي ومنتخب غينيا.

وأبدى “كيتا” رغبته للمشاركة في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أنه ليس جاهزًا بنسبة 100% لكنه متحمس للعب، خاصة بعد تصريحات يورجن كلوب الذي أكد بها أنه لا يمكنه من أي لاعب من خوض البطولة بشرط أن يكون جاهزًا.

ويقع منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي، وسيواجه منتخب مدغشقر في مستهل مشوار البطولة يوم 22 يونيو الجاري.