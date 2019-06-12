الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني في الخرطوم

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم، عن استدعائها السفير البريطاني في الخرطوم احتجاجا على تصريحاته حول التطورات السياسية في السودان.

وجاء الاستدعاء بواسطة الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالإنابة السفير عمر دهب فضل؛ بهدف التعبير عن انشغالات وتحفظات السودان تجاه تصريحاته ومواقفه غير المتوازنة تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي.

من جانبه، صرّح السفير بابكر الصديق محمد الأمين، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، لوكالة السودان للأنباء، بأن الوكيل المساعد نوه خلال اللقاء إلى التغريدات المتكررة لعرفان على تويتر ومحتواها والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة ومبادئ سيادة الدول المتساوية والتي تنبني عليها العلاقات الدولية والمنظمة الأممية الجامعة للدول.

وأفاد الوكيل المساعد بصفة خاصة خلال اللقاء إلى الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام من أمام قيادة القوات المسلحة والتي تبنتها وزارة الخارجية البريطانية حيث غضت الطرف على سبيل المثال عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة، وهو ما يتوقع المجلس من شركائه في هذه العملية الوطنية الكبيرة أن تحذو حذوه.