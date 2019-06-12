شمس الكويتية: علاج الجاهل التجاهل

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الفنانة شمس الكويتية، نصيحة إلى جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت شمس الكويتية في تغريدة لها “أحيانًا لابد أن تدير ظهرك للبعض ليس غرورًا ولا ضعفًا وإنما قيل في المثل علاج الجاهل التجاهل!”.

وتفاعل جمهور الفنانة الكويتية مع تغريدتها بشكل كبير، داعمين نصيحتها وسائلين عن المقصود منها في الوقت ذاته، إذا قال أحدهم “من المقصود!!”.

وتستعد شمس الكويتية إلى حفلها في المملكة ضمن حفلات الرياض، المقرر يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، مروجة لحفلها عير تويتر “انتظروني في حفلات الرياض”.

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