بعوض النيل يرعب أمريكا

واشنطن(صدى):

أعلنت دائرة أبحاث البيئة والصحة في مقاطعة كاونتي الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انتشار بعوض غرب النيل الناقلة لفيروس يحمل الاسم نفسه، في 14 موقعًا بالمقاطعة.

وأشار مكتب الطوارئ بالمقاطعة، إلى أن 20% ممن يتعرضون لقرصات بعوض غرب النيل يصابون بأمراض تتراوح بين البسيطة والخطيرة، إذ ينتقل الفيروس عندما تقرص حشرات البعوض الطيور لتناول وجبتها من الدماء، لتنقلها بعد ذلك إلى البشر والحيوانات.

وأفاد المكتب، بأن أعراض الفيروس تتضمن الحمى والطفح الجلدي والصداع، وفي حالات نادرة التهاب السحايا.

فيما أشارت الأبحاث إلى أن 80% ممن يقرضهم بعوض النيل لا يشعرون بالإصابة بالمرض، و19% يعانون من المرض وتظهر لديهم أعراض مثل الحمى، الصداع، فيما يتعرض 1% من المرضى إلى مضاعفات خطيرة.

وكان فيروس غرب النيل قد اجتاح دولا أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا، العام الماضي، حيث سجلت 22 حالة وفاة في المنطقة من جراء انتقال الفيروس من بين 401 شخص أصيبوا به.