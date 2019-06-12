جامعة تبوك :بدء قبول المستجدين الأحد القادم

محمود البلوي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك عن بدء قبول الطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441هـ بمتابعة من معالي مدير الجامعة أ.د عبدالله بن مفرح الذيابي.

وأوضحت الجامعة بأن بوابة القبول العام سوف تكون متاحة يوم الأحد القادم الموافق 1440/10/13هـ لجميع الكليات، مؤكدة بأنها تسعى لتطوير آلية القبول وتسهيل الإجراءات للقبول.

وأشارت الجامعة إلى أن يوم 1440/10/29هـ سيتم إغلاق بوابة القبول، وسيتم في يوم الخميس الموافق 1440/11/8هـ، وسيتم حينها تثبيت الرغبات حتى يوم الأحد 1440/11/18هـ.

وأكدت أن فترة الانسحاب لمن يرغب ستكون من 1440/11/8هـ ولغاية يوم 1440/12/4هـ وستكون بدء الدراسة للفصل الأول في 1441/1/2هـ.