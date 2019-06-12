جامعة الطائف تطلق بوابة القبول إيذانا ببدء استقبال طلبات المتقدمين

الطائف(صدى):

أطلق مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني اليوم الأربعاء بوابة القبول بالجامعة إيذاناً ببدء استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441هـ.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين بعد اطلاعه على عرض عن البوابة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

ورحب الدكتور الزهراني بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

ونوه مدير جامعة الطائف المكلف بالتعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، الذي يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح الدكتور السواط أن وسيلة التواصل مع الطلاب المتقدمين ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة (استفسار)، وهي خدمة إلكترونية تتيح التواصل المباشر بين الطلاب وموظفي عمادة القبول والتسجيل للإجابة على استفساراتهم خلال عملية تقديم طلبات القبول.

ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الطلاب المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول وآلياته، وكذلك ترتيب التخصصات حسب رغبة الطالب، إذ لن يتمكن الطالب من تغيير تخصصه بعد القبول.

يذكر أن استقبال طلبات القبول سيستمر إلى يوم السبت الموافق 26 شوال الجاري، وستعلن نتائج الترشيح يوم الأربعاء الموافق السابع من ذي القعدة المقبل.