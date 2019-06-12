حفيدتا هيفاء وهبي يخطفان القلوب باللون الأبيض

بيروت(صدى):

أثارت صور حفيدتي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشبه الكبير بين الجدة وحفيداتها.

وظهرت حفيدتا هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير لهما، بملامح طفولية وإطلالة ساحرة بفساتين بيضاء اللون خطفت قلوب المتابعين

وارتدت الطفلتين فستانين متشابهين باللون الأبيض وتدرج ألوان السماء بين الأزرق واللبني، وبالرغم من أزمة هيفاء وهبي مع ابنتها زينب إلا أن أحفادها يشبهونها كثيرًا.

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