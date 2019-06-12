الشاي الأخضر وماء الورد لمعالجة بثور الوجه

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من ظهور البثور في وجهها بين الحين والآخر، وخاصة في فصل الصيف.

وينصح خبراء التجميل بضرورة العناية بالبشرة فور ظهور البثور عليها، إذ يكفي أن تطبقي على المنطقة المصابة كمّادة ماء بارد لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ومن ثم تجفيفها بلطف وتكرار الأمر كل ساعتين.

كما يمكن معالجة البثور عن طريق بيكربونات الصودا حيث يوضع القليل منها على البثور مباشرة، ويُمكن إضافة هذه البودرة إلى ماء الاستحمام.

كما يمكن الاستفادة من خصائص بذور الشوفان المرطبة والمهدئة، بالإضافة إلى الشاي الأخضر إذ يتم تعريض الوجه أو أي منطقة أخرى تظهر فيها البثور لبخاره قبل تجفيفها بلطف.