الإمارات وألمانيا: الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية

أبو ظبي(صدى):

شدَّدت الإمارات وألمانيا، اليوم الأربعاء، أن الحل في اليمن يستند إلى المبادرة الخليجية والقرارات الأممية، مؤكديْن على وجوب قيام إيران بدور إيجابي ومراعاة سيادة الدول وعدم التدخل فيها.

وأوضح البلدان في بيان مشترك، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.

وتابعا: ” الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة لمستقبل ليبيا ” .