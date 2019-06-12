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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، توقعات عن طقس غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة .

وأشارت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر ، المنطقة الشرقية ، الرياض ، نجران ، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

فيما تشهد منطقة شرق ووسط المملكة طقس حار إلى شديد الحرارة ، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، مرتفعات عسير ، ومرتفعات الباحة .


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