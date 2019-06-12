ال مبارك بزهران يحتفلون بزواج ابنهم ” فارس “

سعيد العجل(صدى):

احتفل الشيخ محمد ال مبارك الزهراني وابنائه بزواج نجله فارس من منسوبي أمن الدولة وذلك بقصر بن عايد للاحتفالات بمحافظة المندق بمنطقة الباحة وحضر الحفل عدد من المسؤولين والمشائخ والاعيان وجمع غفير من المقربين و الاصدقاء … يتقدمهم محافظ المندق الاستاذ محمد الفائز وسعادة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد حمزة الحربي وكان في استقبالهم معرف قرية بني عمار الاستاذ مطر بن علي الزهراني ورئيس لجنة التنمية الاجتماعيه ببني عمار الاستاذ سعيد بن عطيه الزهراني وشقيق العريس رجل الاعمال عبدالله بن محمد الزهراني واعيان القبيلة

والد العريس قدم شكره لكل من شاركهم فرحتهم .

تهانينا وحياة سعيدة للعروسين.