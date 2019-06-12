إليسا توجه رسالة هامة إلى جمهورها من ألمانيا
طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها على حالتها الصحية من خلال رسالة لها من ألمانيا.
وأكدت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘ تويتر ” ، أنها تشتاق لجمهورها كثيرًا، قائلة ” لا يمكن أن انتظر للعودة إلى لبنان أكثر من ذلك ” .
وأضافت ” أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب ” .
وسافرت إليسا إلى ألمانيا منذ أكثر من شهر ؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية واستكمال رحلتها العلاجية في مواجهة سرطان الثدي.
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