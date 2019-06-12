إليسا توجه رسالة هامة إلى جمهورها من ألمانيا

بيروت(صدى):

طمأنت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها على حالتها الصحية من خلال رسالة لها من ألمانيا.

وأكدت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘ تويتر ” ، أنها تشتاق لجمهورها كثيرًا، قائلة ” لا يمكن أن انتظر للعودة إلى لبنان أكثر من ذلك ” .

وأضافت ” أنا جيدة للغاية وأفتقد منزلي وسأعود لمواصلة العمل على اختيارات ألبومي الجديد.. الكثير من الحب ” .

وسافرت إليسا إلى ألمانيا منذ أكثر من شهر ؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية واستكمال رحلتها العلاجية في مواجهة سرطان الثدي.