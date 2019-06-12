” سكني ” يضيف 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة على بوابته الإلكترونية.

وأوضح البرنامج، أن هذه المخططات توفر أكثر من 3801 قطعة أرض مجانية، حيث يمكن للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة موقعه الإلكتروني واستكمال الاجراءات تمهيداً لتوقيع العقد النهائي.

وأشار إلى أنه تتوزع المخططات بين عدد من مناطق المملكة بينها مخططين في منطقة الرياض أولها مخطط “ الفرشة ” في محافظة حوطة بني تميم والذي يوفر نحو (960) أرضًا سكنية مجانية، والآخر “ مخطط الشرفاء ” بوادي الدواسر بعدد أراضي يصل الى (1276) أرض، فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ ” مخطط عتود ” الذي يوفر (526) أرض، إضافة إلى مخطط “ إسكان البكيرية ” بـ(40) قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط “ إسكان أملج ” بـ(359) قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط “ إسكان عرعر ” الذي يضم (361) قطعة أرض، إضافةً إلى مخططٍ بعدد (279) أرض وذلك في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

وأفاد بأن خطوات اختيار المخطط تتضمن زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “ سكني ” ثم اختيار “ الحلول السكنية ” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط من هنــــا واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.