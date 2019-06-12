صحة الرياض تشارك في فعاليات كوزموس هيئة الترفية

رشيدة المطيري(صدى):

بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، تشارك صحة الرياض في فعاليات كوزموس في القبب السبع ، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفية .

وتشمل مشاركة ” صحة الرياض ” إقامة عدد من الاركان الطبية لتعزيز الصحة العامة وتستمر حتى ٢٥ شوال .

وتسهتدف الفعاليات توعية الأطفال والأمهات والآباء وكافة شرائح المجتمع؛ حيث تقدم لهم التوعية الصحية في كل ما يخص الصحة العامة والتثقيف الصحي ، من خلال مجموعة أركان يحصل الزائر على المعلومة الصحية عن طريق المواد التثقيفية المعدة لهذا الغرض ومن خلال استشارة الأطباء والطبيبات وأخصائي التوعية المتواجدين في الموقع.

كما اشتمل المعرض على ركن التثقيف الصحي ، وركن فحص السكر ، وركن فحص الضغط ، وركن التوعية الدوائية ، وركن اضطرابات النوم ،وركن التصلب العصبي المتعدد .

وتأتي هذه المشاركة في اطار مبادرات التثقيف الصحي في “الصحة” والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتمكين أفراد المجتمع بادوار قيادية لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها ، وذلك تحقيقا لدور التوعية الصحية .