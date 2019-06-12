نفاذ تذاكر أول حفل غنائي في القصيم .. وطلبات بزيادة الطاقة الاستيعابية

أميرة خالد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن نفاذ تذاكر الحفلة الأولى،من حفلات القصيم ، والتي تجمع نجمي الأغنية فنان العرب، محمد عبده، والفنان خالد عبدالرحمن، الجمعة 14 يونيو الحالي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نفاذ تذاكر القصيم في ٢١ دقيقة … وطلبات بزيادة الطاقة الاستيعابية”.

والجدير بالذكر أن هذه الحفلة تأتي بدعم الهيئة العامة للترفيه وتنظيم “Bench mark” التي نجحت في تنظيم حفلات مجموعة من النجوم مثل كاظم الساهر وعمرو دياب ومحمد عبده وأحلام مؤخراً في جدة.