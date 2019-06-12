السيارات الفاخرة والكهربائية المستعملة في مأزق

أميرة خالد(صدى):

تتميز السيارات الفاخرة والكهربائية بالراحة والتقنيات الهامة التي تجعل حياة راكبها أسهل وأريح، ولكن لا يوجد شيء كامل فلها العديد من السلبيات المتعلقة بالسعر.

وتناولت دراسة عبر موقع iSeeCars، تحليل بيانات مبيعات 4.8 مليون سيارة؛ لمعرفة مدى الهبوط في أسعار السيارات الفاخرة والكهربائية عد 3 أعوام من الاستعمال.

وأكدت الدراسة أن السيارات الفاخرة والكهربائية، هما الأسرع هبوطًا من حيث القيمة السعرية بالولايات المتحدة ومعظم دول العالم خاصة الخليج،

وأوضحت الدراسة، أن متوسط الهبوط في أسعار هذه السيارات أبعد 3 أعوام من الاستعمال يبلغ نسبة 38.2% من أسعارها وهي جديدة، فيما تختلف هذه النسبة من نوع سيارة إلى أخرى.

وأضافت أن أسعار سيارات “اكيورا RLX” المستعملة تفقد 55.8% من قيمتها الأصلية بعد 3 أعوام فقط من الاستخدام، كما تفقد سيارات “لينكون MKZ” 55.6% من قيمتها خلال نفس الفترة.

كما أشارت إلى أن أسرع 10 سيارات انخفاضًا كانت جيمعًا من فئة الطرازات الفاخرة، مثل مرسيدس E-Class بالمركز الثالث مع خسارة بقدر 55.4%، وتنخفض أسعار كل من جاكوار XF بنسبة 54.8% وكاديلاك XTS بنسبة 54.5% ولينكون MKZ هايبرد بنسبة 54.5% وبي ام دبليو الفئة الخامسة بنسبة 53.8%، كما يمكن رؤية باقي الطرازات بالجدول أعلاه.