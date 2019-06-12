غداً .. إنطلاق مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى بمنطقة الباحة

سعيد العجل(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، ينطلق غداً مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى بالمنطقة، والذي تنظمه أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى، وذلك بمنتزه الثروة الوطني بالمحافظة.

وأوضح محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان، بأن المحافظة الجهة المشرفة على المهرجان، حيث أن مهرجان الورود والذي يُعد الأول من نوعه بمنطقة الباحة، لقي دعم وتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة، بالإهتمام والتنويع في الفعاليات المختلفة التي تستهدف زوار ومصطافي المنطقة، وأيضاً توجيهات سموه في تعزيز الهوية الزراعية بالمنطقة.

من جانبه نوه منفذ مهرجان الورود المهندس عبدالله العلي بإن المهرجان الذي يستمر قرابة 14 يوماً سيكون إضافة مختلفة وتنويع في الفعاليات بالمنطقة ويُعطي جانب جمالي جاذب للسياح عن الزهور بمختلف أنواعها والورد ومستخلصاتها من عطور ومنتجات مختلفة.

وأضاف المهندس العلي بإن المهرجان سينطلق بتظافر جهود عدد من الشركاء والجهات الحكومية بدأ من إمارة المنطقة ممثلة في محافظة القرى وأمانة منطقة الباحة ممثلة في وبلدية القرى وعدد من الجهات الأخرى, منوهاً بأن المهرجان سيشهد اطول سجادة ورود يتم تنفيذها بمنطقة الباحة بطول قرابة 1500م، كما يشهد المهرجان مشاركة عدد من العارضين، والذين سيقدمون عروض منوعة من الورد والزهور المختلفة ومنتجاتها من العطور وخلافها طيلة أيام المهرجان.