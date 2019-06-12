” الابتسامة دائمة ” .. ممرض يحكي ما يواجهه الممرضين يوميًا (فيديو)
كشف ممرض سعودي، اليوم الأبعاء، ما يواجهه الممرضين يومياً، من صعوبات ومواقف مؤلمة، حيث يبلغ عدد الممرضين السعوديين قرابة 140 ألف ممرض وممرضة.
وقال الممرض خلال تقرير تلفزيوني على قناة ” SBC ” ، كل يوم يقابل الممرض العديد من المرضى الذين يتألمون فنحن نبتسم أمامهم دائمًا ونتقبل ألمهم.
وأضاف : تتراوح رواتب الممرض لأول سنة مابين 10 – 12 ألف ريال، وأجمل لحظات عندما يفقد المريض الوعي وأنا اعمل على صدره وبعد دقائق ينتعش المريض ويعود مرة أخرى.
وتابع الممرض : الممرض يكون المستشفى ككل فيجب أن يأخذ دورة طرق مكافحة العدوى وسحب العينات، وكيفية استلام الأدوية، فلازم أن يأخذ دورات عديدة ومتنوعة.
ممرض سعودي يحكي ما يواجهه الممرضين يومياً..
– يبلغ عدد الممرضين السعوديين قرابة 140 ألف ممرض وممرضة.#مهن pic.twitter.com/rYSK28CIdj
— SBC channel (@SBC_Channel) June 12, 2019
اترك تعليقاً