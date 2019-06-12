” الابتسامة دائمة ” .. ممرض يحكي ما يواجهه الممرضين يوميًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف ممرض سعودي، اليوم الأبعاء، ما يواجهه الممرضين يومياً، من صعوبات ومواقف مؤلمة، حيث يبلغ عدد الممرضين السعوديين قرابة 140 ألف ممرض وممرضة.

وقال الممرض خلال تقرير تلفزيوني على قناة ” SBC ” ، كل يوم يقابل الممرض العديد من المرضى الذين يتألمون فنحن نبتسم أمامهم دائمًا ونتقبل ألمهم.

وأضاف : تتراوح رواتب الممرض لأول سنة مابين 10 – 12 ألف ريال، وأجمل لحظات عندما يفقد المريض الوعي وأنا اعمل على صدره وبعد دقائق ينتعش المريض ويعود مرة أخرى.

وتابع الممرض : الممرض يكون المستشفى ككل فيجب أن يأخذ دورة طرق مكافحة العدوى وسحب العينات، وكيفية استلام الأدوية، فلازم أن يأخذ دورات عديدة ومتنوعة.