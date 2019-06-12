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وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وظائف شاغرة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، عن طرح مسابقة ‎الوظائف النسائية التدريبية لسد الإحتياج في عدد من ‎الكليات التقنية للبنات في عدة مناطق بالمملكة ، ويبدأ التقديم في ٨ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ حتى ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ خلال موقع المؤسسة .

ماجستير : سياحة ، إدارة الفعاليات ، وفندقة ” إدارة ضيافة ” .

بكالوريوس : إدارة مكتبية أو نظم معلومات

إدارية أو إدارة أعمال : خدمة إجتماعية ، التأمين ، السلامة والصحةالمهنية ، إدارة الفاعليات ، إدارة الموراد البشرية ،تسويق ، وتقنية التزيين النسائي أو إدارة .

أعمال أو صالونات التجميل أو إدارة ئن علاج تجميل أو فن التجميل
إدارة أعمال الحج والعمرة ، رياضيات ، سياحة ، علوم شرعية ، برمجيات حاسب أو علوم حاسب آلي
أو تقنية معلومات أو وسائط الحاسب
الآلي ، فيزياء ، كيماء ، لغة إنجليزية ، محاسبة .
هندسة حاسب آلي أو شبكات الحاسب : فندقة أو إدارة ضيافة .

دبلوم كلية تقنية : تقنية التزيين النسائي أو تجميل .

للإطلاع على الشروط والتخصصات من هنــــــا 

وللدخول على صفحة التقديم من هنـــــــا 

التدريب التقني يعلن مسابقة الوظائف التدريبية للنساء بمختلف المناطق من هنـــــــا 


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