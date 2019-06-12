بر الشرقية تعايد 430 من منسوبيها بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

عايدت جمعية البر بالمنطقة الشرقية 430 موظفا من منسوبيها العاملين بالجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية وذلك مساء أمس الأحد وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن حفل المعايدة الذي تنظمه الجمعية سنويا لمنسوبي الجمعية وفروعها البالغ عددهم 430 موظفا يجسد الترابط القوي بين موظفي الجمعية وفروعها حيث توافد موظفي الجمعية وفروعها إلى مقر الأمانة العامة بالدمام ليعايد بعضهم بعضا واحتفالا بالنجاح الكبير الذي حققه فريق العمل خلال شهر رمضان المبارك معبرا أن فريق العمل الذي وصفه بالطموح والمكافح عمل بكل قوته خلال الشهر الكريم الذي تكثف خلاله الجمعية وفروعها العمل لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية حيث نجح فريق العمل في توزيع 3000 وجبة إفطار صائم يوميا بالتعاون مع فريق عمل برنامج رمضان أمان ونجح فريق عمل الجمعية وفروعها بالتعاون مع 33 جمعية خيرية في توزيع ما يقارب نصف مليون فطرة عبر برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تنظمه بر الشرقية كما عمل على توزيع السلال الغذائية على المستحقين و عمل على إنشاء صندوق للقروض التنموية للأسر دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال رئاسة سموه لعمومية الجمعية 42 ودعم الصندوق 215 مشروعا تنمويا للأسر المستفيدة من الجمعية كما وقع سموه في رمضان خمس اتفاقيات تنموية لخدمة ودعم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية مضيفا أن فريق العمل بالجمعية عمل على نجاح العديد من البرامج الرمضانية كبرنامج الكسوة والعمرة الرمضانية لأبناء الجمعية من الأيتام وكذلك جائزة المتفوقين والمتفوقات والمتميزين والمتميزات بمبادرة العلم نماء التي تم تنظيمها في رمضان برعاية عائلة البسام كما تم دعم الأسر الرائدة من خلال تنظيم المشاركة في الفعاليات والمناسبات المقامة بالمنطقة كالدورة الرمضانية بنادي القادسية ومهرجان الليلة الرمضانية وشكر العفيصان منسوبي الجمعية وفروعها خلال حفل المعايدة على ما قدموه من أعمال خدمت الأسر المستفيدة وساهمت في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجمعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في التنمية المجتمعية.